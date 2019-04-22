أمن الجيزة يكشف المشهد الأخير في حياة "طفل أبو النمرس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة عن التفاصيل الكاملة لجريمة مقتل طفل على يد مالك حظيرة أغنام بمركز أبو النمرس جنوب المحافظة.

تبلغ لقسم شرطة أبو النمرس من الأهالي بضبط شخص عقب قيامة بإلقاء جثه لطفل بمدخل مستوصف عباد الرحمن الخيري.

واستمع المقدم حسام بكير وكيل فرقة الجنوب إلى أقوال عامل ومدير المستوصف "تامر.م" 47 سنة، وقررا أنهما تمكنا بمساعدة الأهالي من ضبط "رجب.م" 24 سنة، عقب إلقاءه جثة الطفل "أمير.ا" 11 سنة، طالب.

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بمناظرة الجثة تبين وجود إصابات عبارة عن كدمات متفرقة وآثار تعذيب، بمواجهة المتهم المضبوط قرر أن المجني علية يعمل طرفة في رعاية الأغنام، واكتشف اختفاء 3 أغنام من داخل الحظيرة خاصته فقام بتوثيقه والتعدي عليه بالضرب باستخدام عصا خشبية إلا إنه فوجئ بوفاته وتوجه به إلى المستوصف أملاً في إنقاذه.

بإرشاده تم ضبط الأدوات المستخدمة (عصا خشبية وحبل)، واتهمت والدة الطفل "صباح. ه" 34 سنة، عامله، راعي الأغنام بالتعدي على نجلها بالضرب والتسبب في وفاته.

تم تحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.