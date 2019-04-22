قتلها أمام أبنائهما.. محامٍ يعذب زوجته حتى الموت في بولاق الدكرور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:

ألقت قوات الأمن بالجيزة القبض على محامٍ؛ متهم بقتل زوجته بعد وصلة تعذيب انتهت بموتها بسبب خلافات زوجية.

تبلغ لقسم شرطة بولاق الدكرور من إدارة شرطة النجدة بوفاة سيدة بشقة بالعقار سكنها، وعُثر على جثة "صفاء ت." 48 سنة، ترتدي كامل ملابسها وفيها إصابات عبارة عن جرح قطعي بالجبهة وآثار حرق بالقدم اليمنى.

وبسؤال أبنائها الثلاثة قرروا حدوث مشاجرة بينها وبين والدهم "السيد م." 46 سنة، محامٍ، بسبب خلافات زوجية بينهما، وأنه اعتدى عليها بقطعة خشبية محدثًا إصاباتها التي أودت بحياتها.

وألقى النقيب كريم عبدالرازق معاون مباحث بولاق الدكرور، القبض على المتهم، الذي اعترف بارتكابه الجريمة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.