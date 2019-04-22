السيطرة على حريق هائل أسفل محور روض الفرج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أخمدت قوات الحماية المدنية في الجيزة، فجر الاثنين، حريقًا اندلع في كمية مخلفات، امتد إلى أشجار النخيل بمنطقة الوراق.

وتلقى مشرف غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إخطارًا من شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة اسفل محور روض الفرج بالقرب من مبنى حي الوراق.

ودفع اللواء هشام صادق مدير الحماية المدنية بالجيزة بـ8 عربات إطفاء، وتم إخماد الحريق قبل امتداده إلى المنازل وبرج كهرباء دون وقوع إصابات.​