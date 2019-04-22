"محمود" يرفع دعوى نشوز ضد زوجته: "عاوزة تشتغل في شارع الهرم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- فاطمة عادل:

أقام "محمود" دعوى نشوز ضد زوجته "رحمة س." بعد 3 سنوات زواج، مبررًا ذلك أمام محكمة الأسرة بقيامها بترك منزل الزوجية: "مشيت ومش عاوزة ترجع بأبني اللي مفرحتش بيه".

يقول الزوج في دعواه، إن زوجته تظاهرت بالالتزام بالدين والاحترام أمامه، ولأنها "ابنة الجيران" نفذ جميع طلباتها لتوافق على الزواج منه، وبعد عام و5 أشهر من الخطوبة، تزوجا وانتقلا لعش الزوجية.

وبحسب أوراق القضية، فأن الخلافات بدأت بين الزوجين بعد إنجابهما أول طفل، يقول الزوج: "بتحرجني بطلب الفلوس قدام أهلها"، مضيفًا أنه حاول تغييرها وحثها على الاهتمام ببيتها لكنها تعود للأفعال ذاتها مرة أخرى.

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ويوضح الزوج، في دعواه أنه حاول كثيرًا تغيير سلوك زوجته، خاصة مع رغبتها في العمل بأحد الأماكن غير المقبولة في الهرم، لكنها رفضت فضربها وحبسها داخل المنزل.

ويتابع أن الزوجة استغلت غيابه، وغادرت إلى منزل أسرتها، ثم أقامت دعوى نفقة عليه، فطلبها لبيت الطاعة واستدعتها المحكمة للمواجهة فقالت: "مش بيديني مصروف، ومبناكلش باليومين، وبيضربني قدام الجيران".

ورد الزوج أنه شعر باستحالة المعيشة معها، فأقام ضدها دعوى نشوز للحيلولة دون حصولها على حقوقها الزوجية كاملة، ورفض زوجته العودة لبيت الطاعة، وحملت الدعوى رقم 2784 لسنة 2018.​