أخبار مصر | في آخر أيام الاستفتاء.. غرفة عمليات "الوطنية للصحافة" تبدأ عملها

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر في آخر أيام الاستفتاء.. غرفة عمليات "الوطنية للصحافة" تبدأ عملها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأت صباح اليوم، غرفة عمليات متابعة تغطية الاستفتاء على التعديلات الدستورية، والتي شكلتها الهيئة الوطنية للصحافة، لمتابعة التغطية وتذليل العقبات أمام الزملاء، في اليوم الثاني للاستفتاء.

وكان أعلن الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، عن تخصيص مركز صحفي بمقر الهيئة، لمتابعة تغطية الزملاء الصحفيين للاستفتاء على التعديلات الدستورية، الذي بدأ اليوم ٢٠ و ٢١ و ٢٢ إبريل الجاري.

وقال في تصريحات صحفية، إن المركز الصحفي بمقر الهيئة مفتوحًا أمام الزملاء الصحفيين، الراغبين في تغطية الاستفتاء على التعديلات الدستورية، مؤكدًا أن الهيئة ستذلل أي عقبات تواجههم من خلال تواصلها مع الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، وستقدم جميع التسهيلات للزملاء الصحفيين المشاركين في تغطية أعمال الهيئة الوطنية للانتخابات، على مدار الثلاثة أيام المقبلة.

وأضاف "جبر" أنه تم أيضًا تجهيز غرفة عمليات لمتابعة التصويت في الاستفتاء بمقر الهيئة الوطنية للصحافة، والتواصل مع الهيئة الوطنية للانتخابات، للتأكد من حُسن سير عملية التغطية الصحفية لحظة بلحظة.

وأكد "جبر" أن المستشار لاشين اإيراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أوضح خلال اتصال هاتفي معه مساء اليوم، أن الهيئة ستكون على اتصال تام بالصحفيين، وتمدهم بالمعلومات أولًا بأول بأول، وتجيب على أسئلتهم واستفساراتهم، وتصدر البيانات الصحفية لهم على مدار الساعة.

وأشار "جبر" إلى وجود تنسيق تام مع الهيئة الوطنية للانتخابات، للتصدي لأي مشكلات قد تواجه الصحفيين أثناء التغطية، لافتًا إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات في موقع مجاور للهيئة الوطنية للصحافة، وأنه سيجري اتصالاته للمساعدة في الإجابة على أي استفسارات أو مشكلات تواجه الزملاء خلال أيام الاستفتاء.

وانطلقت أول أمس السبت، عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية، حيث حددت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، موعد إجراء الاستفتاء في خارج مصر وداخلها وذلك بواقع 3 أيام متتالية.

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حيث حددت الهيئة أيام الجمعة والسبت والأحد، 19 و20 و21 إبريل الجاري، لاستفتاء الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 إبريل الجاري، للاستفتاء في داخل مصر.

وأعلنت الهيئة أن المصريين الوافدين من الخارج يحق لهم التصويت في كافة اللجان بربوع مصر وفي كافة المحافظات، كما استحدثت طرق جديدة لمساعدة ذوي الإحتياجات الخاصة في عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

ودعا رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات جموع الشعب المصري إلى الاستفتاء تحت شعار "انزل.. شارك.. قول رأيك"، رافضا الدعوات التي طالبت بمقاطعة الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

وكان البرلمان برئاسة علي عبدالعال، قد اجتمع الثلاثاء الماضي، وصوت بشكل نهائي بالموافقة على التعديلات الدستورية، بأغلبية الأعضاء.

حيث حددت الهيئة أيام الجمعة والسبت والأحد، 19 و20 و21 إبريل الجاري، لاستفتاء الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 إبريل الجاري، للاستفتاء في داخل مصر.

وأعلنت الهيئة أن المصريين الوافدين من الخارج يحق لهم التصويت في كافة اللجان بربوع مصر وفي كافة المحافظات، كما استحدثت طرق جديدة لمساعدة ذوي الإحتياجات الخاصة في عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

ودعا رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات جموع الشعب المصري إلى الاستفتاء تحت شعار "انزل.. شارك.. قول رأيك"، رافضا الدعوات التي طالبت بمقاطعة الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

وكان البرلمان برئاسة علي عبدالعال، قد اجتمع الثلاثاء الماضي، وصوت بشكل نهائي بالموافقة على التعديلات الدستورية، بأغلبية الأعضاء.