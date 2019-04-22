أخبار مصر | في آخر أيام الاستفتاء.. غرفة عمليات "الوطنية للإعلام" تبدأ عملها

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر في آخر أيام الاستفتاء.. غرفة عمليات "الوطنية للإعلام" تبدأ عملها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأت صباح اليوم، غرفة العمليات التي شكلتها الهيئة الوطنية للإعلام، عملها، وذلك لمتابعة الاستفتاء على التعديلات الدستورية في اليوم الثالث للاستفتاء والأخير.

وكان عقد حسين زين رئيس الهيئة، اجتماعًا بالقطاعات المعنية بتغطية الاستفتاء على التعديلات الدستورية، لمتابعة خطة عمل التغطية الاعلامية للاستفتاء وكافة التجهيزات الفنية والبشرية من كاميرات ووحدات بث مباشر وأطقم عمل التغطية من مراسلين ومخرجين ومعدين وفنيين وجهوزية شبكة مراسلين الوطنية للاعلام داخل و خارج مصر، وذلك في إطار تغطية الهيئة لعملية الاستفتاء علي التعديلات الدستورية.

وشدد زين خلال الاجتماع علي توفير كافة الامكانيات والالتزام بالمعايير التي حددتها الوطنية للانتخابات والقيام بتغطية مهنية واحترافية والرجوع للمصادر الرسمية في بث ايه معلومات أو تقارير اخبارية حول عملية الاستفتاء لتوصيل رسالة إعلامية للجمهور بمصداقية وشفافية.

أعلنت الهيئة الوطنية للإعلام، عن استعدادات مكثفة للقيام بالتغطية الإعلامية لعملية الاستفتاء على الدستور؛ حيث وجه حسين زين رئيس الهيئة، القطاعات المعنية بالتغطية، الالتزام بالمعايير التي حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات، والقيام بتغطية مهنية واحترافية لعملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية، والقيام بدورهم الوطني في إعلام المواطن بكافة التفاصيل التوضيحية حول التعديلات التي تتطلبها هذه المرحلة من عمر الوطن، لاستكمال مسيرة التنمية والبناء والاستقرار، وثكثيف التنويهات لتوعية الجمهور وحثهم على المشاركة وممارسة حقهم الدستوري.

وكان حسين زين قد وجه أيضًا في الاجتماعات التحضيرية للتغطية، بتوفير كافة الدعم التقني والتجهيزات من كاميرات وأطقم عمل التغطية من مراسلين ومخرجين ومعدين وفنيين، حتى تخرج التغطية بشكل متميز يليق، وأهمية الحدث وإظهار صورة مصر الديموقراطية والحضارية أمام العالم.

واستعدت شاشات وإذاعات الهيئة لاستفتاء، بخطة إعلامية بدأت بإعلام المواطن، بتفاصيل المواد المقترح تعديلها، وشرح وتوضيح أهمية التعديلات لاستكمال مسيرة البناء والتعمير، وذلك من خلال برامج شاشات وإذاعات الهيئة، واستضافة المتخصصين لشرح وتوضيح المواد المقترح تعديلها، ومن خلال النشرات الإخبارية وتكثيف التنويهات لتوعية المواطنين، وحثهم على المشاركة وممارسة حقهم الذي كفله الدستور، والتعريف بأماكن لجان الاستفتاء للتسهيل على المواطنين معرفة اللجان الخاصة بهم.

وشددت الهيئة على أنها تواصل استعداداتها المكثفة للقيام بتغطية فعاليات الاستفتاء على مدار أيام الاستفتاء، من خلال شبكة مراسليها المنتشرة بكافة محافظات الجمهورية، ومختلف دول العالم، لتغطية قيام الجاليات المصرية بالاستفتاء لوضع المشاهد في كافة تفاصيل الحدث أولًا بأول، وتضع نصب أعينها القيام بتغطبة مهنية احترافية، وإظهار صورة تليق بمصر الديمقراطية الحضارية أمام العالم.

وأوضحت أنه سيتم تطويع البرامج وتقديم النشرات والتقارير الإخبارية والفترات المفتوحة لتغطية كافة تفاصيل عملية الاستفتاء، وتستمر شاشاتها في تغطيتها حتى إعلان النتيجة.

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وانطلقت أول أمس السبت، عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية، حيث حددت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، موعد إجراء الاستفتاء في خارج مصر وداخلها وذلك بواقع 3 أيام متتالية.

حيث حددت الهيئة أيام الجمعة والسبت والأحد، 19 و20 و21 إبريل الجاري، لاستفتاء الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 إبريل الجاري، للاستفتاء في داخل مصر.

وأعلنت الهيئة أن المصريين الوافدين من الخارج يحق لهم التصويت في كافة اللجان بربوع مصر وفي كافة المحافظات، كما استحدثت طرق جديدة لمساعدة ذوي الإحتياجات الخاصة في عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

ودعا رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات جموع الشعب المصري إلى الاستفتاء تحت شعار "انزل.. شارك.. قول رأيك"، رافضا الدعوات التي طالبت بمقاطعة الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

وكان البرلمان برئاسة علي عبدالعال، قد اجتمع الثلاثاء الماضي، وصوت بشكل نهائي بالموافقة على التعديلات الدستورية، بأغلبية الأعضاء.

حيث حددت الهيئة أيام الجمعة والسبت والأحد، 19 و20 و21 إبريل الجاري، لاستفتاء الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 إبريل الجاري، للاستفتاء في داخل مصر.

وأعلنت الهيئة أن المصريين الوافدين من الخارج يحق لهم التصويت في كافة اللجان بربوع مصر وفي كافة المحافظات، كما استحدثت طرق جديدة لمساعدة ذوي الإحتياجات الخاصة في عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

ودعا رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات جموع الشعب المصري إلى الاستفتاء تحت شعار "انزل.. شارك.. قول رأيك"، رافضا الدعوات التي طالبت بمقاطعة الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

وكان البرلمان برئاسة علي عبدالعال، قد اجتمع الثلاثاء الماضي، وصوت بشكل نهائي بالموافقة على التعديلات الدستورية، بأغلبية الأعضاء.