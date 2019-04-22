أخبار مصر | الإعلان عن وظائف شاغرة بالأوقاف (الشروط وطريقة التقديم)

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أعلنت وزارة الأوقاف، عن فتح باب التقدم لشغل وظيفة معاون الوزير لشئون هيئة الأوقاف.

شروط شغل وظيفة معاون الوزير لشئون هيئة الأوقاف:

1.أن يكون حاصلا على مؤهل عال من إحدى الجامعات المصرية أو الأجنبية بشرط معادلتها من المجلس الأعلى للجامعات في مجال الشئون الاقتصادية والاستثمارية أو الملكية العقارية , وتفضل الشهادة الأعلى (دكتوراه – ماجستير).

2.أن يكون لديه الخبرة الكافية في المهام المطلوب إنجازها.

3.الإلمام بالمهارات الأساسية في الإدارة والتفكير الابتكاري.

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4.أن يكون محمود السيرة , حسن السمعة.

5.ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

6.ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو بقرار تأديبي نهائي.

7.ألا يتجاوز سنه أربعين عامًا عند التقديم لشغل الوظيفة لأول مرة.

8.أن تثبت لياقته الصحية لشغل الوظيفة بشهادة تصدر من المجلس الطبي المختص.

9.أن يجتاز الاختبارات والمقابلات التي تجريها الوزارة في ذلك.