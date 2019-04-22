أخبار مصر | وزير الثقافة التونسى: مصر هى منبع الإلهام والفخر للعرب عبر التاريخ

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الثقافة التونسى: مصر هى منبع الإلهام والفخر للعرب عبر التاريخ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد وزير الثقافة التونسى محمد زين العابدين، أن مصر هى منبع الإلهام والفخر للعرب عبر التاريخ سواء على مستوى الشعر أو الفنون أو الحضارة، مشيرا إلى أن مصر وتونس ترتبطان بعلاقات ثقافية متميزة ومستمرة، وأن هناك تعاونا مثمرا يجمع البلدين فى مختلف القطاعات الإبداعية والفنية، ولافتا إلى العلاقة المتميزة التى تربطه بوزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم منذ سنوات طويلة.

وقال زين العابدين - فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط فى تونس - إن هناك مشاركات دائمة لفرق مصرية فى المهرجانات الكبرى بتونس بما فى ذلك المهرجانات ذات الطابع التراثى الحضارى، مشيرا إلى أن الفرق المصرية تحرص من خلال مشاركتها على تقديم التراث المصرى العريق فى المهرجانات التى تقام فى تونس مثل أيام قرطاج المسرحية، السينمائية، الموسيقية، ومهرجانات دار الأوبرا، موضحا أن "مصر حاضرة وبقوة فى كل المناسبات والمهرجانات".

وأضاف أن تونس تحرص أيضا من جانبها على المشاركة فى المهرجانات المصرية سواء الثقافية أو الفنية، مشيرا إلى أنه يتابع بشكل شخصى كافة الدعوات القادمة من مصر فى هذا السياق لأنها تمثل فرصة جيدة لنحتفى بالمبدعين والشعراء والأدباء المصريين لكى نمضى قدما نحو تعاون ثقافى مثمر وبناء، لافتا إلى مشاركة بلاده فى الاحتفال بــ "الأقصر عاصمة للثقافة العربية" عام 2017 حيث تم تنظيم أسبوع ثقافى تونسى ضمن فعاليات الاحتفال.

وردا على استفسار حول آخر التطورات الخاصة بتوقيع مذكرة التفاهم بين دار الأوبرا المصرية ومدينة الثقافة فى تونس لدعم التعاون الثقافى وتسهيل مشاركة الفرق الاستعراضية فى كلا البلدين، أفاد وزير الثقافة التونسى بأن هناك توجها لتوقيع اتفاق تعاون بين الجانبين فى أقرب وقت بالنظر إلى العلاقة الثنائية الوثيقة والمتميزة، مشيرا إلى أن هناك فرقا تونسية ستشارك خلال شهر رمضان فى فعاليات دار الأوبرا المصرية، فضلا عن قدوم فرق مصرية إلى تونس للمشاركة فى أعمال استعراضية.

وحول دور الثقافة فى زيادة الوعى لدى المواطن العربى لمواجهة التطرف والإرهاب فى العالم العربى، أكد وزير الثقافة التونسى أن الثقافة لها دور أساسى فى محاربة الأفكار المتطرفة والإرهاب، مشددا على أن الثقافة لا يمكن التعامل معها على أنها أمر هامشى نملأ به الفراغات بل لابد لها أن تكون أساسية مرجعية فى مستوى عمل السياسات العامة سواء على المستوى المحلى أو العربى بصفة عامة، حتى نتمكن من رسم سياسات وطنية فى مجال الثقافة تعكس عراقة الأدب والفنون والتاريخ العربى، وهو ما سيساهم بدوره فى إحداث تغيير حقيقى فى المشهد المجتمعى والفكرى الذى نحن عليه اليوم.

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وأوضح زين العابدين أن الإرهاب ينتج عن وجود فراغ فى سياسات معينة نتيجة ضعف التنشئة فى مجتمعاتنا وانعدام الوعى الثقافى، لذلك لابد للثقافة أن تكون محورا لسياستنا العربية ومحركا حقيقيا لتنمية الإنسان وقدرته على التفاعل مع المحيط الذي هو فيه، مشيرا إلى أنه فى حالة إدراكنا لأهمية الثقافة فى مجتمعاتنا وسياساتنا العامة، فعندئذ سندرك أهمية الإصلاح الثقافى.

وأضاف "لا يمكن أن نقصر دور الثقافة فى فرق إحياء التراث، أو دور الموسيقى فى أنها وسيلة للترفيه ولكنها أداة للبلاغة والأدب والشعر"، مستشهدا بمصر فى هذا الصدد التى مكنها سياقها الثقافى من ظهور أعلام كبيرة مثل أم كلثوم وأحمد شوقى وإبراهيم ناجى ورياض السنباطى، وكتابة قصائد عظيمة مثل رباعية الخيام والأطلال.

وردا على استفسار حول أسباب عدم انعقاد قمة عربية ثقافية حتى الآن على الرغم من الدعوة إليها أكثر من مرة، أفاد زين العابدين بأنه لا يعلم الأسباب الحقيقية وراء عدم انعقادها، ولكنه شدد على أهمية انعقاد قمة عربية ثقافية تساعد فى إعادة النظر من مستويات عليا صاحبة قرار في السياسات العامة، مؤكدا أن الثقافة لا يمكن أن تقف عند مستوى الطرح الفكرى ولكن يجب تطبيقها ضمن السياسات العربية.

وحول فكرة إحداث صندوق مشترك للحفاظ على التراث العربى، أكد وزير الثقافة التونسى أن هذا العمل لابد أن يتم تحت مظلة منظمة اليونسكو وبالتعاون مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الألكسو"، مشددا على أنه ينبغى على الدول العربية أن تحفظ بكل الوسائل المراجع الأساسية لتراثها وأن تدافع عنه أكثر فأكثر لمواجهة أعمال التخريب والدمار فى ظل ما تشهده بعض الدول العربية من اضطرابات.

وفيما يتعلق بمستقبل الكتاب الورقى فى ظل التطور التكنولوجى والرقمى الكبير، قال وزير الثقافة التونسى إن مسألة الاقتصاد الثقافى الرقمى بصفة عامة لابد من تضمينها فى سياسات أشمل، ولابد أن توظف فى سياق منهجى واضح وسعى حكومى أكثر وضوحا كى نتمكن من مواكبة هذا التطور الهائل فى مجال الرقميات سواء على مستوى السمعيات أو البصريات، والتى من أبرز مظاهرها المكتبة الرقمية التى تقدم المادة المكتوبة بكل سهولة وتشكل تحديا هاما أمام الكتاب الورقى ودار النشر العربية.

وحول فكرة إنشاء فضائية عربية ثقافية، والتى طرحت من قبل فى اجتماعات وزراء الثقافة العرب، أفاد زين العابدين بأنه كان مكلفا مع فريق عمل فى إطار منظمة الألكسو لبحث هذا الملف ودراسة إمكانية تحقيق هذه الفكرة على أرض الواقع ولكن لم يتم الاتفاق حتى الآن على هذا الأمر لأنه كان هناك اختلاف حول رؤية المشاركين لدور الثقافة فى مجتمعاتنا، ولايزال البعض يرى أنها أمر مكمل وثانوى.