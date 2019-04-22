أخبار مصر | بدء فرز الأصوات بسفارة مصر فى واشنطن بختام فعاليات الاستفتاء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بدء فرز الأصوات بسفارة مصر فى واشنطن بختام فعاليات الاستفتاء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأ فرز الأصوات فى ختام اليوم الثالث والأخير من فعاليات الاستفتاء على التعديلات الدستورية بمقر السفارة المصرية بواشنطن.

وشارك أبناء الجالية المصرية من أعمار مختلفة ومن ولايات متفرقة فى عملية التصويت التى استمرت 3 أيام منذ يوم الجمعة الماضى وحتى أمس الأحد من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء.

وشهدت مقار التصويت سواء فى واشنطن ـ مقر السفارة المصرية، بالإضافة إلى القنصليات الأربع فى مدن نيويورك وشيكاجو ولوس أنجيلوس وهيوستون كثافات واضحة من المشاركة على مدى 12 ساعة يوميا حضرت فيها الكثير من الأسر بكاملها بما فى ذلك الأطفال، فضلا عن كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة.