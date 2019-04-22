شكرا لقرائتكم خبر عن لجان الاستفتاء على تعديلات الدستور تفتح أبوابها فى اليوم الثالث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين ابراهيم، منذ قليل فى تمام التاسعة صباحا، فتح جميع اللجان الفرعية لبدء تصويت المصريين فى الداخل خلال اليوم الثالث والأخير من الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

وأكد المستشار محمود حلمى الشريف، نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات والمتحدث باسمها، إن جميع رؤساء اللجان الفرعية تأكدوا من سلامة أقفال مقر اللجنة ومقر حفظ صناديق الاقتراع فى حضور أمين اللجنة والمسئول عن قوات التأمين، وذلك لتأكد من عدم وصول يد العبث إليها.

وأوضح "الشريف" أن جميع اللجان فتحت فى مواعيدها عدا عدد ضئيل من اللجان، مشيرا إلى أنه عقب انتهاء التصويت اليوم ستقوم اللجان الفرعية بالفرز داخل مقر اللجان على أن ترسل الحصر العددى للأصوات الى اللجان العامة التى ستقوم بإرسال النتائج مجمعة الى الهيئة الوطنية للانتخابات للإعلان عن النتيجة خلال الخمسة أيام التالية على وصول محاضر الفرز.

Advertisements

يذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

ويحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

ويشرف على الاستفتاء 19 ألفا و339 قاضيًا (أساسى واحتياطى) منهم 15 ألفًا و324 قاضيًا فعليًا على صناديق الاقتراع والباقى احتياطيون، وعدد الموظفين الذين يساعدون القضاة فى الإشراف على عملية الاستفتاء يبلغ 120 ألف موظف، وأن أعضاء البعثات الدبلوماسية هم من يشرفون على العملية الانتخابية بالخارج حسبما حدد القانون.