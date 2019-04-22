انت الان تتابع الأرصاد: الحرارة سترتفع 10 أيام «مش هتبقى جهنم» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

ارتفاع في درجة الحرارة

قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس الهئية العامة للأرصاد الجوية، إن هناك ارتفاعًا طفيفًا في درجات الحرارة، يبدأ من بعد غدٍ الثلاثاء لمدة 10 أيام، مشيرًا إلى أن درجة الحرارة ستظل منخفضة غدا: «الارتفاع تدريجي أعلى من المعدل بحاجة بسيطة مش هتبقى جهنم يعني». ونصح عبد العال، في تصريحاته إلى «التحرير»، اليوم الأحد، المواطنين بتخفيف ملابسهم بدءًا من 1 مايو المقبل، محذرًا السائقين من الشبورة المائية صباحًا على الطرق. وتوقع أنه بعد انتهاء موجة ارتفاع درجات الحرارة التي ستشهدها البلاد الفترة المقبلة، سيتمتع النصف الثاني من الربيع بجو مستقر.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، غدا الاثنين، طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية، لطيف على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق شمال البلاد حتى شمال الصعيد. كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا،