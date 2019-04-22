شكرا لقرائتكم خبر عن شروط التطوع في تنظيم كأس الأمم الأفريقية 2019 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت الدكتورة جهاد عامر، نائب رئيس اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، رئيس لجنة المتطوعين، عن آليات اختيار المتطوعين الذين سيعملون في البطولة المقرر انطلاقها 21 يونيو المقبل.

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وأوضحت، في بيان للاتحاد، صباح الأحد، أن اللجنة لن تقوم بتسلم أي أوراق أو استمارات خاصة بالمتطوعين بشكل فعلي حفاظا على شفافية الاختيار وتوفير مبدأ تكافؤ الفرص لكل من يريد العمل في مثل هذا المشروع الوطني، مشددة على أن أن كل الطلبات سيتم تقديمها عبر الموقع الرسمي للجنة والذي سيتم إنشاؤه خصيصياً، مشددة على أنه في الوقت الحالي يجري الانتهاء من الخطوات الأخيرة الخاصة بظهور الموقع إلى النور.

أشارت إلى أن اللجنة ستقوم بتصفية الاستمارات التي ستحصل عليها بناءً على الشروط السابق تحديدها من جانب أعضاء اللجنة، وهي اشتراط إجادة لغة أجنبية، إضافة إلى وجود خبرات في تنظيم أحد البطولات الرياضية السابقة، مضيفة أن اللجنة ستضم على الأرجح ما بين 1500 و2000 متطوع للعمل في البطولة.

أضافت أن العدد الأخير في النهاية سيتم تحديده بعد زيارة فعلية إلى المواقع التي ستستضيف الحدث في مختلف المحافظات من فنادق وملاعب تدريب واستادات وغيرها من الواقع، وبعد الاتفاق مع باقي اللجان المنظمة، لمعرفة إحتياجات كل منها، واحتياجات البطولة بشكل عام.