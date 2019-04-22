شكرا لقرائتكم خبر عن فوده يتفقد الاستعدادات النهائية لمهرجان شرم الشيخ لسباق الهجن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، مساء الاثنين، النهائية لمضمار سباق الهجن، حيث جرى الانتهاء من أعمال المنصة وصالة استقبال كبار الزوار وغرف فحص وتسجيل الجمال والشرائح الإلكترونية وفرش قاعة كبار الزوار.

وقرر المحافظ موعد البروفة النهائية، الاثنين، ويشارك في مهرجان شرم الشيخ الأول لسباق الهجن 12 دولة أوربية وأفريقية وعربية، بحضور وزراء ووفود رفيعة المستوى، الخميس المقبل.