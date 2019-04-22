شكرا لقرائتكم خبر عن أجندة الاثنين.. الأخبار المتوقعة 22 أبريل 2019 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ينتهي تصويت المواطنين في الداخل حسب الجدول الذي أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات.

يعلن مجلس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا أسماء الفائزين بجوائز الدولة للعلوم والتكنولوجيا لعام 2018، وذلك بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمود صقر رئيس الأكاديمية.

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تعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الدورة الـ63 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، برئاسة الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وبمشاركة الدول الأعضاء في المكتب أو من يمثلونهم من (الأردن، الإمارات، تونس، السعودية، سلطنة عمان، فلسطين، ليبيا، الكويت، والعراق).

تشهد نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، مراسم توقيع بروتوكول للتعاون بين وزارة الدولة للهجرة وبرنامج الأغذية العالمي، بمبنى منظمة الأغذية العالمي بالمعادي.

تختتم وزارة الشباب والرياضة فعاليات «القاهرة عاصمة الشباب العربي 2018»، وذلك بحضور وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، ووزراء الشباب والرياضة العرب.

يعقد قطاع الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال، اللقاء الشهري لملتقى الهناجر الثقافي، تحت عنوان «سيناء تاريخ ومستقبل»، وذلك في تمام الساعة السابعة مساء، بمركز الهناجر للفنون.