شكرا لقرائتكم خبر عن الملتقى البيئي التاسع يختتم أعماله في جامعة الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية، الأحد، ختام فعاليات الملتقى البيئي التاسع لجامعة الإسكندرية الذي نظمه قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة، واستمرت أعماله لمدة ثلاثة أيام، وذلك بحضور الدكتور عبدالعزيز قنصوه محافظ الإسكندرية.

وأكد «الكردي» أهمية تطوير بحيرة مريوط، والتي تعد أحد أهم البحيرات المالحة في شمال مصر، وأن البحيرة أهملت على مدى سنوات عن طريق إلقاء صرف المخلفات المناطق الزراعية المتاخمة لها، مما أدى إلى تدهورها، وانخفاض الثروة السمكية بها بشكل ملحوظ وزيادة تركيز المعادن الثقيلة فيها.

وأشاد رئيس الجامعة بدور القيادة السياسية وقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتطوير البحيرة ومطالبته بإزالة التعديات عليها وإعادة الحياة إليها مرة أخرى، ووضع تصور شامل يراعي كافة الأبعاد السياسية والصحية والأمن الغذائي في إطار التنمية الشاملة والمستدامة لمحافظة الإسكندرية.

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وأوضح الدكتور عبدالعزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، الأهمية القصوى لتطوير البحيرة، وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي يولي اهتماما كبيرا بالبحيرة، والعمل على التخلص من التعديات البيئية عليها.

وأشاد بوجود جامعة الإسكندرية كجهة استشارية لما تملكه من خبرات وكفاءات من أعضاء هيئة التدريس بتخصصاتهم المختلفة، داعيًا الحضور للمشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية بكل قوة من أجل مستقبل الوطن.

وأشار الدكتور علاء رمضان، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ورئيس الملتقي، أن فكرة الملتقي تبلورت بعد زيارة السيسي لمحافظة الإسكندرية في يناير الماضي وتناوله لموضوع تطوير البحيرة.

وأضاف أن إعادة تأهيل وتطوير بحيرة مريوط يأتي لعدة أسباب أهمها أنها أهم الموارد الطبيعية المتجددة للأسماك بالإسكندرية، واستعادة توازن النظام البيئي، كما أنها مصدر رزق لحوالي 12 ألف صياد، فضلا عن أهميتها بالنسبة للصناعات القائمة على الصيد.