شكرا لقرائتكم خبر عن تجريب أصناف جديدة من القمح والشعير والتريتيكال في مطروح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد المهندس محمود الأمير، مدير مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح، أنه تم تنفيذ تجارب جديدة لأصناف القمح والشعير والتريتيكال التي تتحمل عوامل الجفاف تحت نظام الزراعة المطري، وكذلك الزراعة بالتنقيط من خلال وحدة المحاصيل بمركز البحوث التطبيقية، بناء على توجيهات رئيس مركز بحوث الصحراء، الدكتور نعيم مصلحي.

من جهتها، أوضحت الدكتورة فاطمة أحمد، مديرة وحدة المحاصيل في مركز البحوث التطبيقية، أن هذه التجربة تمت لتقييم 4 أصناف من الشعير و5 أصناف من «التريتيكال» القادمة من المركز الدولي للملوحة.

أشارت إلى أن المستهدف خلال الفترة القادمة تقييم نجاح صنف التريتيكال من محاصيل الحبوب غير التقليدية في الساحل الشمالي الغربي، خصوصا مع المميزات الكبيرة للنبات من تحمل الجفاف والملوحة، إضافة إلى أنه ثنائي الغرض، إذ يستخرج منه عدة حشائش كعلف أخضر ومحصول الحبوب التي تستخدم كبديل للأعلاف، كما يستخدم كخليط في صناعة الدقيق.