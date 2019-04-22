شكرا لقرائتكم خبر عن الأزهر يدين الهجوم الإرهابي على وزارة الاتصالات الأفغانية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدان الأزهر الشريف الهجوم الإرهابي الذي شنه تنظيم «داعش» الإرهابي على مقر وزارة الاتصالات في وسط العاصمة الأفغانية، كابول، ما أسفر عن مقتل 7 أشخاص وإصابة 8 آخرين.

وأكد الأزهر رفضه القاطع لمثل هذه الأعمال الإرهابية البغيضة، التي تستهدف الأبرياء وتروع الآمنين، ضاربة بتعاليم الأديان والشرائع السماوية والمواثيق الدولية عرض الحائط.

وتقدم الأزهر بخالص العزاء إلى أفغانستان، رئيسًا وحكومة وشعبا، ولأسر الضحايا، سائلاً المولى –عز وجل- أن يلهمهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.