شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. أكاديمية البحث العلمى تعلن أسماء الفائزين بجوائز الدولة لعام 2018 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعلن أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، أسماء الفائزين بجوائز الدولة لعام 2018(جوائز النيل والتقديرية والتفوق والتشجيعية)، كما تعلن الأكاديمية عن جوائز الرواد، وجوائز المـــرأة لعام 2018، وجوائز شباب الباحثين الأفارقة لعام 2019 والتي تمنحهم أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا سنوياً. يأتى هذا الإعلان على هامش انعقاد الدورة (173) لمجلس الأكاديمية بحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والدكتور محمود صقر رئيس الأكاديمية، اليوم الإثنين بقاعة مجلس الأكاديمية بمقر الأكاديمية.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اليوم.. أكاديمية البحث العلمى تعلن أسماء الفائزين بجوائز الدولة لعام 2018 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.