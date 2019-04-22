أخبار مصر | طقس اليوم لطيف على الوجه البحري والقاهرة نهارًا.. شديد البرودة ليلاً

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طقس اليوم لطيف على الوجه البحري والقاهرة نهارًا.. شديد البرودة ليلاً والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالًا، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء والبحر الاحمر، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.
وتضمن البيان أهم درجات الحرارة على المدن المصرية:
الصغرى- الكبرى
القاهرة 11-23
الاسكندرية13-20
السلوم12-22
بورسعيد11-19
رفح12-19
شرم الشيخ15-25
كاترين02-15
حلايب19-24
هذا وأعلن الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن طقس اليوم لطيف على جميع أنحاء الجمهورية، قائلا " تقريبا الطقس الجميل ده بيحتفل معانا بالاستفتاء على الدستور".
وأشار عبدالعال، إلى أن البلاد تشهد في هذا التوقيت درجات حرارة أقل من معدلها الطبيعي، وأن الرياح نشطة وخفيفة على أغلب المحافظات خاصة جنوب سيناء ولكنها غير مؤثرة على الأنشطة اليومية.
وأضاف عبدالعال، في تصريحات هاتفية للقناة الأولى، أن نشاط الرياح مؤثر على بعض السواحل خاصة البحر الأحمر وخليج السويس.