أخبار مصر | طقس اليوم لطيف على الوجه البحري والقاهرة نهارًا.. شديد البرودة ليلاً

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طقس اليوم لطيف على الوجه البحري والقاهرة نهارًا.. شديد البرودة ليلاً والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود البلاد اليوم الاثنين، طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية، لطيف على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد نهارًا، شديد البرودة ليلًا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على المناطق شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالًا، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء والبحر الاحمر، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وتضمن البيان أهم درجات الحرارة على المدن المصرية:

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