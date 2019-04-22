الهيئة الوطنية للانتخابات تكشف موعد إعلان نتائج تصويت الخارج

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الهيئة الوطنية للانتخابات تكشف موعد إعلان نتائج تصويت المصريين بالخارج

قال المستشار محمود الشريف نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات والمتحدث الرسمي باسمهاـ إن أكثر الدول التي شهدت إقبالًا من المصريين بالخارج في التصويت في الاستفتاء على تعديل الدستور كان بالدول العربية خاصة الإمارات والسعودية والكويت، وكذلك بعض الدول الأوروبية، مؤكدا في مؤتمر صحفي، اليوم، أن الهيئة تواجه الشائعات التي تخرج حول عملية الاستفتاء، من خلال البيانات الدورية، وكذلك المؤتمرات الصحفية التي تعقد بصفة يومية خلال العملية الديمقراطية، مشيرًا إلى أن الهيئة لم تتخذ قرارًا بمد أيام التصويت للمصريين بالخارج وهي شائعة عارية تمامًا من الحقيقة.

وتابع نفيه للشائعات التي يتداولها محاولين تشويه صورة الاستفتاء، برفض الهيئة عدد من المؤسسات الدولية للمتابعة، مشيرا إلى أنه أمر غير حقيقي وسبق الإعلان عن قبول كافة الهيئات والمؤسسات ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية التي تقدمت بطلبات ممن استوفوا الشروط. اعرف لجنتك في استفتاء الدستور بالرقم القومي وأكد

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