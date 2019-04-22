شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف: دعم الجماعات الإرهابية جريمة ضد الإنسانية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن دعم الجماعات الإرهابية والمتطرفة أو أي من عناصرها المجرمة بأي لون من ألوان الدعم، سواء كان ماليا أو معنويا أو فكريا أو سياسيا أو لوجستيا أو تسليحا، ما هو إلا «محادة لله ورسله وكتبه من جهة وجريمة ضد الإنسانية من جهة أخرى».
طالب الوزير، في بيان، الاثنين، «جميع الحكماء والعقلاء والشرفاء من محبي السلام أن يتكاتفوا لكشف الإرهابيين وداعميهم والمتعاطفين معهم، والعمل الجاد المشترك لاجتثاث الإرهاب واقتلاعه من جذوره وتخليص الإنسانية جمعاء من شروره وآثامه».
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الأوقاف: دعم الجماعات الإرهابية جريمة ضد الإنسانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.