شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف: دعم الجماعات الإرهابية جريمة ضد الإنسانية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن دعم الجماعات الإرهابية والمتطرفة أو أي من عناصرها المجرمة بأي لون من ألوان الدعم، سواء كان ماليا أو معنويا أو فكريا أو سياسيا أو لوجستيا أو تسليحا، ما هو إلا «محادة لله ورسله وكتبه من جهة وجريمة ضد الإنسانية من جهة أخرى».

طالب الوزير، في بيان، الاثنين، «جميع الحكماء والعقلاء والشرفاء من محبي السلام أن يتكاتفوا لكشف الإرهابيين وداعميهم والمتعاطفين معهم، والعمل الجاد المشترك لاجتثاث الإرهاب واقتلاعه من جذوره وتخليص الإنسانية جمعاء من شروره وآثامه».