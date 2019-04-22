شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو أديب: الاستفتاء أثبت فشل المعارضة المصرية في الداخل والخارج (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الإعلامي عمرو أديب إن الاستفتاء على التعديلات الدستورية أثبت ما اعتبره «الفشل الكامل للمعارضة المصرية سواء في الداخل أو في الخارج».

أضاف في برنامجه «الحكاية» على فضائية «MBC مصر»، مساء الأحد، أنه «يجب على المعارضة أن تتخذ خطوات حاسمة لتخطي هذا الأمر».

تابع: «هذه الموقعة حسمت فيها المعركة ولم يكن فيها وجود للمعارضة»، مشيرًا إلى وجود حالة من التخبط والخلافات بين صفوف المعارضة حول الاستفتاء.

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واستنكر لجوء المعارضة إلى «السب والتريقة» على عملية التصويت، داعيًا إلى «توحيد صفوف المعارضة الوطنية مش اللي بتقبض من الخارج»، على حد قوله.

انطلقت عملية تصويت المصريين في الاستفتاء على التعديلات الدستورية بالداخل، السبت، وتستمر حتى الاثنين، عبر الاقتراع السري المباشر، ويحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين.

كانت الهيئة الوطنية للانتخابات أعلنت أن إجمالي عدد اللجان العامة بلغ 368 لجنة، تضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار 3 أيام من التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً.

حددت الهيئة الوطنية للانتخابات أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل لتصويت المصريين بالخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للتصويت في الداخل.