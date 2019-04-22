شكرا لقرائتكم خبر عن «جيزويت القاهرة» تنظم ورش عمل وعروض أفلام رسوم متحركة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنظم مدرسة الرسوم المتحركة التابعة لجمعية النهضة العلمية والثقافية «جيزويت القاهرة»، الاثنين، فعاليات للرسوم المتحركة، تتضمن ورش عمل وعروض أفلام رسوم متحركة، بالتعاون مع مؤسسة الثقافة اليونانية – فرع الإسكندرية، ووزارة الإعلام والاتصالات والسياسات الرقمية اليونانية، بالإضافة لمهرجان «أنيما سيروس» الدولي للرسوم المتحركة والألعاب بأثينا.

وذكرت سفارة اليونان في القاهرة، في بيان، الأحد، أن الجزء الأول من الفعاليات، والذي يبدأ من العاشرة صباحا، يتضمن عقد ورشتي عمل مدة كل منهما 3 ساعات، إحداهما ورشة تحريك «ستوب موشن» للشباب، والأخرى لتصميم الألعاب، وذلك بهدف تعليم القواعد الأساسية والمنهجية لتصميم الألعاب.

أضاف أن الجزء الثاني من الفعاليات يبدأ في تمام السابعة مساء ويتضمن عروضا لأفلام الرسوم المتحركة الحائزة على جوائز في مهرجان «أنيما سيروس»، وهو من أكبر المهرجانات الأوروبية في مجال عروض الرسوم المتحركة وتسويقها في أوروبا.