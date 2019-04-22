شكرا لقرائتكم خبر عن «مستقبل وطن»: سنلاحق قانونيًا «من يتعرض لنا بالكذب أو بالباطل» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
حذر حزب مستقبل وطن من استخدام اسمه على المواقع وصفحات التواصل الاجتماعي بشكل سلبي من خلال «وقائع كاذبة وباطلة»، مؤكدًا أنه سيلاحق قانونيًا «من يتعرض له بالكذب أو بالباطل».
وذكر بيان للحزب، مساء الأحد، أنه «يحذر كل من يستخدام اسم الحزب في المواقع والصفحات الإخوانية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونسب إليه إدعاءات باطلة أو وقائع كاذبة».
أضاف أنه «سيتخذ كافة الإجراءات القانونية التي تحمي اسم الحزب وأعضائه في هذا الشأن»، محذرًا ممن وصفهم بـ«قوى الظلام وأهل الشر» ممن يحاولون استخدام اسم الحزب بشكل سلبي.
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