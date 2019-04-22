شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس اتحاد العمال: المشاركة في الاستفتاء لمصلحة خاصة أو لامتيازات «أمر طبيعي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس عماد حمدي، نائب رئيس اتحاد العمال، إن مشاركة المصريين بقوة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية جاء مخيبا لآمال البعض بعدم نزول المصريين.

أضاف في لقائه مع قناة «صدى البلد»، مساء الأحد: «المصريون أبهروا العالم، في الوقت اللي تخيل البعض مشاركة ضعيفة في الاستفتاء، ومحصلتش مشاركة في أي استفتاء في العالم بالشكل ده».

تابع قائلًا: «العمال شاركوا بقوة، لوجود تمثيل مناسب لهم في البرلمان، وطبيعي إن الناس تنزل لوجود مصلحة خاصة بالاستقرار أو الامتيازات».