شكرا لقرائتكم خبر عن صحة الجيزة: حققنا النسب المستهدفة من مبادرة 100 مليون صحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الدكتورة هناء سرور، مدير مديرية الصحة فى محافظة الجيزة، أن المحافظة حققت الخطة المستهدفة من مبادرة الرئيس " 100 مليون صحة"، للقضاء على فيروس سى"، ونجحت فى الوصول إلى المعدلات والأرقام المطلوبة بدعم من مختلف الجهات التنفيذية فى المحافظة.

وقدمت وكيل وزارة الصحة بالجيزة، شكرها للفرق المشاركة فى المبادرة على نجاحها فى تحقيق النسب المستهدفة من المبادرة للكشف عن فيروس سى والأمراض غير السارية.

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وأشارت سرور إلى أن المحافظة احتلت بهذه النسبة المركز الرابع بعد إدارة الواحات وإدارة زايد وإدارة أكتوبر الصحية لتصبح الجيزة خالية تماما من فيروس سى، واستهداف علاج الحالات التى تم اكتشافها، موضحة أن خطط العلاج تخضع لمعايير واضحة.