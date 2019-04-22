طلاب الصفين الرابع والخامس الابتدائى الأزهرى يؤدون امتحان اللغة العربية اليوم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يؤدى اليوم بالمناطق الأزهرية، طلاب الصفين الرابع والخامس الابتدائى، امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2018/2019 ،فى ثالث يوم، بمادتى اللغة العربية والإملاء ،والخط العربى.
وأدى طلاب الصفين الرابع والخامس الامتحانات أمس الأحد الامتحان بمادتى التربية الاسلامية والعلوم ،حيث أدى الطلاب أول أمس السبت، الامتحان في مادة القرآن الكريم.
ومن المقرر أن تستمر الامتحانات حتى يوم السبت المقبل 27/4/2019، حيث يُمتحن الطلاب في مادتي الرياضيات والحاسب الالي.
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