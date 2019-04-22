شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. اختبار الدعاة المتميزين لشغل المدارس القرآنية بمساجد الأوقاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور نوح العيسوى، وكيل وزارة الأوقاف، رئيس الإدارة المركزية لشئون المساجد والقرآن، إن الوزارة تجرى اختبارات وتقييم للدعاة المتميزين لشغل المدارس القرآنية بالمساجد.

وأضاف العيسوى، لـ"الخليج 365"، أن الاختبارات تعد قياسا للمستوى العلمى وإتقان العلوم القرآنية لضمان مستوى عال فى خدمة كتاب الله.

وأوضح العيسوى، أن الوزارة تلتقى اليوم الاثنين عددا من المرشحين سعيا لتوفير أكبر عدد من محفظى كتاب الله للتوسع فى المدارس القرآنية.



