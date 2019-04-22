رئيس هيئة الرعاية الصحية: 12 مركزا تقدم خدمات التأمين الصحى الشامل ببورسعيد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور خالد نورى رئيس هيئة الرعاية الصحية أحد هيئات منظومة التأمين الصحى الشامل أنه 12 مركز طبى يقدمون خدمات التأمين الصحى الشامل بمحافظة بورسعيد مع بدء تطبيق المنظومة . وقال الدكتور خالد نورى رئيس هيئة الرعاية لــ ”الخليج 365” أن المراكز تقدم خدمات طبية فى تخصصات النساء والتوليد وطب الأطفال والباطنة وعيادات الأسنان وتابع : الخدمات ذات جودة عالية. وأوضح الدكتور خالد نورى رئيس هيئة الرعاية الصحية أن جميع المواطنين ببورسعيد مشمولين بالتغطية الصحية لكافة الأمراض وليس هناك تفرقة فى الخدمة ونوعها بين أى مواطن وأخر .

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