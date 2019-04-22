الجنايات تُحاكم 11 متهمًا بقتل السمسار فريد شوقي اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد:

تستكمل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية، اليوم الإثنين، محاكمة 11 متهمًا في واقعة خطف وقتل السمسار "فريد شوقي"، بمنطقة 6 أكتوبر.

تنعقد الجلسة برئاسة المستشار مجدي مرسي خليل، وعضوية المستشارين محمد عادل ومحمد خيري وأمانة سر أيمن محمود.

المتهمين في القضية هم كلًا من؛ " الصباحي.أ.ز " 46 سنة، "دريد.ع.ح" 33 سنة، أعمال حرة، "تامر.ع.إ" 42 سنة، "عبدالرحمن.ر.م" وشهرته عبدالرحمن سينا عامل، "علي.م.ع" 25 سنة، أمن بشركة مقاولات، "عبدالله.م.ع" 32 سنة، "هشام.م.م" 27 سنة، مشرف بشركة للدعايا والإعلان، "مصطفي.ن.ح" 34 سنة، مدرب كمال أجسام، "شريف.خ.م" 35 سنة، عامل بمستشفى، "شريف.ف.ع " وشهرته تيتوس 45 سنة، و"مصطفي.ش.م" وشهرته مصطفي دومه.

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وكانت نيابة أول أكتوبر، بإشراف المستشار أحمد الأبرق المحامي العام الأول، أمرت بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات، بتهمة خطف وقتل فريد شوقى، سمسار أكتوبر.

واعترف المتهمون وفقًا للتحقيقات بأن "عصام.ش" خطط للجريمة بإيعاز من "الصباحي" المتهم الهارب فاستعان "عصام" بباقي المتهمين لخطف فريد شوقي، لكنهم قبل جريمتهم جلسوا مع المجني عليه في حضور المتهم الهارب، للاتفاق على إعادة مبلغ مليوني جنيه ثمن صفقة مخدر الفودو، وإزاء رفضه نفذوا مخططهم الإجرامي بخطف سمسار العقارات من محيط سكنه بمدينة 6 أكتوبر، وقتله وإلقاء جثته برشاح القناطر الخيرية بالقليوبية.

وقالت التحقيقات إن المتهم "دريد.س"، اتفق مع "الصباحي" على استيراد صفقة "فودو"، عبر المجني عليه، وتبين أنه يعمل وسيطًا لجميع صفقات المخدرات، وأن "الأخير" اتفق مع المجني عليه على تفاصيل إنهاء الصفقة الأخيرة وتسلمها.