أخبار مصر | احتفالية لـ دعم مصر لتدشين رحلة العائلة المقدسة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر احتفالية لـ دعم مصر لتدشين رحلة العائلة المقدسة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نظمت حملة دعم مصر، برئاسة الدكتورة رندا فؤاد، احتفالية لتدشين رحلة العائلة المقدسة.

حضر الاحتفالية شخصيات عامة منهم القس بولا فؤاد رياض، كاهن كنيسة مارجرجس بالمطرية، واللواء أحمد زغلول، والمخرج رضا عبدالعزيز، رئيس اللجنة العليا لمتحدى الإعاقة بمنظمة الأمم المتحدة للفنون للشرق الأوسط وإفريقيا، وسمر عبدالعزيز، مساعد رئيس اللجنة، ومحمود عبدالعزيز منسق الاتصال السياسى، والحسينى الكارم القيادي بحملة بنفكر لبكرة، ومنسق عام العلاقات العامة في منظمة الأمم المتحدة للفنون، والدكتورة جيهان قادوس سيدة الأعمال.