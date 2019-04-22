27 إبريل.. فتح باب الترشح على مقعد نقيب العلميين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مجلس النقابة العامة للمهن العلمية، فتح باب الترشح على مقعد النقيب العام، لاستكمال المدة الباقية للمجلس الحالى، وذلك ابتداءً من يوم السبت 27 إبريل الجارى، وحتى يوم الجمعة 3 مايو المقبل، وذلك بناءً على قرار الجمعية العمومية غير العادية، والتى تم عقدها فى 12 إبريل 2019.
وأوضح المجلس، أنه سيتم عقد الانتخابات يوم السبت 18 مايو 2019، من الساعة العاشرة حتى الساعة السادسة مساء، فى كافة النقابات الفرعية بالمحافظات.
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