شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد» تعلن توقعات طقس الاثنين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود، الاثنين، طقس مائلا للبرودة على السواحل الشمالية، لطيفا على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، معتدلا على جنوب الصعيد نهارًا، شديد البرودة ليلا.

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تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق شمال البلاد حتى شمال الصعيد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء والبحر الأحمر، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

تكون حالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف، والبحر الأحمر مضطرب وارتفاع الموج من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية على كل منهما شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة الصغرى والعظمى، فتكون القاهرة «11- 23»، إسكندرية «13 – 20»، قنا «8 – 26»، الأقصر «13– 28»، أسوان «14 – 29».