شكرا لقرائتكم خبر عن إقبال كبير من ذوي الاحتياجات الخاصة على الاستفتاء الدستوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت غرفة العمليات في مقر المجلس القومي لشئون الإعاقة متابعة الاستفتاء على التعديلات الدستورية حتى غلق أبواب الاقتراع في جميع اللجان خلال اليوم الثاني.

ورصدت غرفة العمليات إقبالا كبيرا من ذوي الاحتياجات الخاصة في جميع المدن والقرى والنجوع، كما تلقت عدد من الشكاوى معظمها حول نقص الكراسي المتحركة في اللجان.

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وقال أشرف مرعي، المشرف العام على المجلس القومي لشئون الإعاقة، إن «مشاركة ذوي الاحتياجات الخاصة تعكس الوعى الكبير لدى هذه الشريحة حول أهمية دورهم ومسئوليتهم تجاه دعم استقرار ونهضة بلدنا مصر».

انطلقت عملية تصويت المصريين في الاستفتاء على التعديلات الدستورية بالداخل، السبت، وتستمر حتى الاثنين، عبر الاقتراع السري المباشر، ويحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين.

كانت الهيئة الوطنية للانتخابات أعلنت أن إجمالي عدد اللجان العامة بلغ 368 لجنة، تضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار 3 أيام من التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً.

حددت الهيئة الوطنية للانتخابات أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل لتصويت المصريين بالخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للتصويت في الداخل.