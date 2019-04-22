شكرا لقرائتكم خبر عن شيرين تدلي بصوتها في الاستفتاء الدستوري: «كل صوت مهم» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شاركت المطربة شيرين عبدالوهاب في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، وحثت جمهورها على المشاركة الإيجابية، قائلة عبر حسابها على موقع «تويتر»: «انزل وشارك برأيك النهارده وخد خطوة إيجابية في حق بلدك، كل صوت مهم».

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عملية تصويت المصريين في الاستفتاء على التعديلات الدستورية بالداخل انطلقت، السبت، وتستمر حتى الاثنين، عبر الاقتراع السري المباشر، ويحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين.

كانت الهيئة الوطنية للانتخابات أعلنت أن إجمالي عدد اللجان العامة بلغ 368 لجنة، تضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار 3 أيام من التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً.

حددت الهيئة الوطنية للانتخابات أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل لتصويت المصريين بالخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للتصويت في الداخل.

شيرين تدلي بصوتها في الاستفتاء الدستوري

شيرين تدلي بصوتها في الاستفتاء الدستوري