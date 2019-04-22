شكرا لقرائتكم خبر عن الأزهر يدين الهجوم الإرهابي على معسكر للجيش المالي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدان الأزهر الشريف الهجوم الإرهابي الذي شنه إرهابيون على معسكر للجيش المالي وسط بلدة «غيري»، وأسفر عن مقتل 10 جنود ماليين.

وأكد الأزهر أن مثل هذه الأعمال الإجرامية لن تزيد شعوب العالم إلا إصرارا على مواجهة هذا الإرهاب الأسود حتى القضاء عليه واجتثاثه من جذوره.

وتقدم الأزهر بخالص العزاء إلى مالي، رئيسًا وحكومًة وشعبًا، وإلى أهالي الضحايا وذويهم، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته.