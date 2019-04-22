شكرا لقرائتكم خبر عن صرف علاج "فيروس سى" لـ 26 ألف مريض بالمجان فى الشرقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أنه تم صرف علاج فيروس سى لأكثر من 26 ألف و28 حالة بالمجان، موضحاً أنه تم صرف أدوية علاج للأمراض غير السارية "ضغط – سكر" 44 ألف و 845 حالة، ذلك للذين تم فحصهم ضمن حملة 100 مليون صحة، وجارى صرف لباقى الحالات المستحقة فور انتهاء من باقى الفحوصات اللازمة .

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالشرقية فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه تم نشر مجموعات في محيط لجان الاستفتاء للفحص المواطنين الذين لم يتمكنوا فى إجراء الفحص خلال الفترة الماضية، كما تواصل الفرق الطيبة الثابته والمنتقلة تأدية الخدمة حتى نهاية إبريل.