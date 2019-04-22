جمارك مطار القاهرة تحبط محاولة تهريب 10 كجم مشغولات فضية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طه عبيد:
أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي برئاسة أحمد العشري، محاولة تهريب كمية من المشغولات الفضية.
وقال مصدر مسئول بمصلحة الجمارك - في تصريح اليوم الأحد - إنه تم الاشتباه في أحد الركاب القادمين من دبي، وبتفتيش أمتعته الشخصية تبين وجود 10 كجم من المشغولات الفضية.
وأشار المصدر إلى أن جمال عبد الفتاح مدير عام الإدارة العامة لجمارك مبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة قرر اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط جمركي وتحريز المضبوطات وإخطار الجهات المختصة.
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