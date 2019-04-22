كامل الوزير: مشاركة المصريين في الاستفتاء ملحمة وطنية.. ورغبة في مستقبل أفضل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة عبد الكريم:

التقى المهندس كامل الوزير، بعدد من المواطنين الذين أدلوا بأصواتهم على التعديلات الدستورية خلال جولته اليوم بمحافظة الاسكندرية لمتابعة عمليات التصويت بلجان محطات سيدي جابر ومصر بالإسكندرية ولجنة ميناء الاسكندرية.

وأكد الوزير أن "مشاركة المصريين بكثافة عالية في التصويت ملحمة وطنية رائعة ورغبة صادقة في مستقبل أفضل وحياة كريمة وتحقيق الازدهار والتقدم في كافة المجالات".

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وتفقد الوزير، أعمال تطوير المحطة والتي تبلغ تكلفتها الإجمالية ١٤٥ مليون جنيه ونسبة تنفيذها 77 %، حيث تشمل تلك الأعمال على تطوير مبنى المحطة كاملا وتطوير الأرصفة ومد خطوط المياه والحريق والإشارات، وإنشاء مبنى بديل لمخزن المعدات وتطوير نفق المشاة لربط الأرصفة وتطوير الساحة الخارجية وتطوير الواجهات الداخلية والخارجية بالتنسيق مع هيئة التنسيق الحضري للحفاظ على المظهر الأثري لها.

ووجه وزير النقل بتكثيف الأعمال للانتهاء منها قبل الموعد المحدد في 30 أبريل 2020، خاصة مع الكثافة العالية للركاب بالمحطة، مشددًا على ضرورة رفع معدلات السلامة والأمان على الأرصفة التي يتم تطويرها حفاظًا على سلامة الركاب.

وتفقد الوزير، شبابيك التذاكر وأكد على الصرافين ضرورة الحرص على حصول كل راكب على التذكرة خاصة، مشيرًا إلى أن هيئة السكك الحديدية تقوم بتعظيم الموارد المتاحة لتحسين الخدمة المقدمة لجمهور الركاب.