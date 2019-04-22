إصابة طالبة بالأزهر في حادث سير.. والطيب يوجه برعايتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

استقبلت مستشفى جامعة الأزهر التخصصي بمدينة نصر، مساء الأحد، طالبة بكلية التربية الرياضية للبنات، إثر إصابتها في حادث سير بأحد الطرق بمحافظة القليوبية.

وذكرت الجامعة في بيان لها، أنه "جرى نقل الطالبة على وجه السرعة إلى المستشفى التخصصي، وعمل جميع الإجراءات والفحوصات الطبية اللازمة لها، فور وصولها، والتوصل إلى تشخيص الحالة، ووضع برنامج العلاج المناسب، ووضعها تحت الرعاية الطبية".

وزار الدكتور أشرف عطية البدويهي، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، برفقة الدكتور وليد الدمرداش، عميد كلية التربية الرياضية للبنات، الطالبة للاطمئنان عليها، ومتابعة توفير كافة المتطلبات اللازمة لاستكمال مراحل علاجها، في ضوء توجيهات الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر والدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، بضرورة توفير الرعاية الطبية اللازمة لها.

ووجهت أسرة الطالبة الشكر لشيخ الأزهر ورئيس الجامعة على توفير الرعاية والعناية الصحية اللازمة لابنتهم -بحسب بيان الجامعة.