محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:
استقبلت مستشفى جامعة الأزهر التخصصي بمدينة نصر، مساء الأحد، طالبة بكلية التربية الرياضية للبنات، إثر إصابتها في حادث سير بأحد الطرق بمحافظة القليوبية.
وذكرت الجامعة في بيان لها، أنه "جرى نقل الطالبة على وجه السرعة إلى المستشفى التخصصي، وعمل جميع الإجراءات والفحوصات الطبية اللازمة لها، فور وصولها، والتوصل إلى تشخيص الحالة، ووضع برنامج العلاج المناسب، ووضعها تحت الرعاية الطبية".
وزار الدكتور أشرف عطية البدويهي، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، برفقة الدكتور وليد الدمرداش، عميد كلية التربية الرياضية للبنات، الطالبة للاطمئنان عليها، ومتابعة توفير كافة المتطلبات اللازمة لاستكمال مراحل علاجها، في ضوء توجيهات الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر والدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، بضرورة توفير الرعاية الطبية اللازمة لها.
ووجهت أسرة الطالبة الشكر لشيخ الأزهر ورئيس الجامعة على توفير الرعاية والعناية الصحية اللازمة لابنتهم -بحسب بيان الجامعة.
كانت هذه تفاصيل خبر إصابة طالبة بالأزهر في حادث سير.. والطيب يوجه برعايتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.