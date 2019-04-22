مجلس النواب يُدين الهجمات الإرهابية بسريلانكا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:
أدان مجلس النواب بأشد العبارات الهجمات الإرهابية التي وقعت، الأحد ٢١ أبريل الجاري، واستهدفت عددًا من الكنائس والفنادق بالعاصمة السيريلانكية كولومبو وأسفرت عن استشهاد وأصابة المئات من الأبرياء العزل.
وأكد الدكتور علي عبدالعال، أن مثل هذه الجرائم الآثمة التي ارتكبتها تلك العصبة المارقة من جماعات الفكر الظلامي المتطرف والتي انتهكت قدسية وحرمة دور العبادة وروعت الأبرياء العزل بالتزامن مع إقامة قداس عيد الفصح واحتفال مسيحيي العالم بالأعياد والمناسبات الدينية تتنافى مع جميع الشرائع السماوية والقيم الأخلاقية الإنسانية وتعكس بجلاء همجية ودموية مرتكبيها وخطورة استشراء خطاب الكراهية والفكر المتطرف.
وشدد على تضامن مصر الكامل مع سريلانكا حكومة وشعبًا في مواجهة التطرف والإرهاب ووقوفها الكامل إلى جانبها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها، مؤكدًا ضرورة تضافر جميع الجهود الدولية لمكافحة الاٍرهاب والقضاء على الفكر الظلامي المتطرف بجميع أشكاله.
وأعرب عن خالص تعازيه ومواساته لرئيس البرلمان السريلانكي وذوي الضحايا الأبرياء في مصابهم الأليم، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.
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