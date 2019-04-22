"مستقبل وطن": سنلاحق بالقانون كل من تعرض للحزب بالباطل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة عبد الكريم:

رفض حزب مستقبل وطن برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف، الزج باسمه أو باسم أعضائه في أكاذيب وشائعات لا صحة لها على الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، وبعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال الحزب في بيانه الأحد، أنه سيتخذ كل السبل القانونية ضد من استخدم اسم الحزب بالباطل، في محاولة منه للتأثير على سمعته والنيل من مكانته الشعبية.

وأضاف: "نحذر الشعب من المحاولات التي يبثها أهل الشر لمحاولة إثارة الريبة داخل البلاد وخصوصا مع ما تشهده من عرس ديمقراطي حافل".