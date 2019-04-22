غلق باب التصويت في ثاني أيام الاستفتاء على التعديلات الدستورية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود السعيد:

تصوير- محمود بكار :

أغلقت لجان التصويت في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، أبوابها أمام المواطنين في تمام التاسعة من مساء اليوم الأحد بعد انتهاء المدة المُحددة في ثاني أيام الاقتراع.

وحسب قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، فإن صناديق الاقتراع يتم التحفظ عليها في اللجان بعد الميعاد المقرر لإغلاق باب التصويت، عقب تشميعها وختمها بواسطة رئيس اللجنة، ومن ثم وضعها تحت الحراسة الأمنية، لإعادة فتحها من جديد في اليوم التالي.

وبعد انتهاء المدة في اليوم الثالث، تفتح الصناديق في اللجنة الفرعية وترسل النتيجة خلال وارد اجتماع مشمع للجنة العامة لكل محافظة، لإرسال المحاضر للهيئة الوطنية للانتخابات.

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وقال المستشار محمود الشريف، نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، المتحدث الرسمي باسمها، إن التصويت جرى بانتظام خلال العملية الانتخابية، ولم تتلق غرفة عمليات الهيئة أية شكاوى.

وانطلقت عملية تصويت المصريين بالداخل في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، أمس السبت وتستمر حتى غدًا الإثنين عبر الاقتراع السري المباشر، ويحق التصويت لـ 61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين.

وذكرت الهيئة الوطنية للانتخابات أن إجمالي عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابية، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

وشملت التعديلات الدستورية المقترحة تمديد فترة ولاية الرئيس إلى 6 سنوات، والسماح له بالترشح بعدها لفترة جديدة مدتها 6 سنوات أخرى تنتهي في 2030، كما جرى إقرار المادة التي تجيز تعيين نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية، وكذلك مادة تنص على تشكيل مجلس أعلى للهيئات القضائية في مصر، كما تتضمن التعديلات مواد أخرى تتعلق بتعيين النائب العام وتمثيل الشباب والمرأة داخل مجلس النواب ودور واختصاصات مجلس الشيوخ حال إقراره.