أخبار مصر | البيان الختامي لحزب الحرية في اليوم الثاني من الاستفتاء: لمسنا جهد كبير من كافة مؤسسات الدولة أثناء العملية الانتخابية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البيان الختامي لحزب الحرية في اليوم الثاني من الاستفتاء: لمسنا جهد كبير من كافة مؤسسات الدولة أثناء العملية الانتخابية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت الغرفة المركزية لحزب الحرية المصري، بالمتابعة مع الدكتور صلاح حسب الله رئيس الحزب، والامين العام للحزب، أن الشعب المصري واصل التصويت على التعديلات الدستورية لليوم الثاني على التوالي، واستمر الاقبال حتى نهاية اليوم، مما جعل لدينا شعور متنامي بالفخر ممتزج بالسعادة لما نراه من وعي وإدراك ووطنية تعكس معدن الشعب المصري العظيم.

كما رصدت لجان المتابعة بحزب الحرية المصري، أرقام وبيانات ايجابية هامة عن حجم المشاركة والتنوع الفئوي مابين شباب، وشباب وكبار السن وذوي القدرات الخاصة والمصريين العاملين بالخارج، والذي عكس نجاح متوالي لعمليات الإقتراع مع مرور اليوم الثاني للاستفتاء على التعديلات الدستورية.

وأشار بيان الغرفة المركزية إلى أن حزب الحرية المصري ومن واقع تواجدنا خلال يومين التصويت وحتى الآن، لمس جهد كبير من كافة مؤسسات الدولة المعنية بعمليات الإقتراع من أجل إنجاح العملية الديمقراطية، وفي هذا الشأن يتقدم الحزب بكل الشكر والتقدير للقوات المسلحة والشرطة المصرية والهيئة الوطنية للإنتخابات والسادة القضاة ومعاونيهم على مجهوداتهم العظيمة.

كما أشاد البيان الصادر عن الغرفة بما قام به اعضاء حزب الحرية المصري على مستوى جميع المحافظات، مطالبًا اياهم بمزيد من الحشد والدعم للمواطنين في اليوم الاخير للاستفتاء على التعديلات الدستورية.