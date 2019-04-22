أخبار مصر | القومي للإعاقة: إقبال كثيف من ذوي الإعاقة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القومي للإعاقة: إقبال كثيف من ذوي الإعاقة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصلت غرفة العمليات بمقر المجلس القومي لشئون الإعاقة، من خلال مندوبي المجلس متابعتها لسير العملية الإنتخابية حتى غلق باب الإقتراع في جميع اللجان خلال اليوم الثاني من الإستفتاء على التعديلات الدستورية.

ورصدت غرفة العمليات الإقبال الكبير من جانب الأشخاص ذوي الإعاقة، في كل المدن والقرى والنجوع المصرية والمحافظات، وتلقت الغرفة عدد من الشكاوى تنحصر معظمها حول نقص الكراسي المتحركة في بعض اللجان .

وقال الدكتور أشرف مرعي المشرف العام على المجلس القومي لشئون الإعاقة، إن مشاركة الناخبين من ذوي الإعاقة في عملية الإستفتاء، يعكس الوعى الكبير لدى هذه الشريحة حول أهمية دورهم ومسئوليتهم تجاه دعم استقرار ونهضة بلدنا مصر، ويدل على أن المشاركة السياسية في الإستفتاء على التعديلات الدستورية واجب وطني تجاه بلدهم.