أخبار مصر | رئيس 'الوطنية للإعلام' يحاور العاملين بالهيئة حول وضع العلاوات المتأخرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس 'الوطنية للإعلام' يحاور العاملين بالهيئة حول وضع العلاوات المتأخرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجرى حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، حوارٌا مفتوحًا مع العاملين، رد فيه على تساؤلاتهم حول تأخر صرف العلاوات المتأخرة؛ حيث قام بشرح حقيقة الموقف المالي لهذه العلاوات التي لم يتم تمويلها من وزارة المالية.

جاء ذلك خلال مشاركة العاملين في عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية، اليوم، بمقر لجان ماسبيرو.

ونفى "زين" خلال حواره معهم، ما تم تداوله بشأن إنفاق هذه العلاوان في عملية التطوير، كما طمئنهم أن الهيئة لا تتدخر جهدًا في إيجاد حلول جذرية لهذه المشكلة، مؤكدًا حرصه على حقوق جميع العاملين، وذلك في ظل ثبات المخصصات المالية للهيئة من وزارة المالية.

كما طلب "زين" من العاملين، بعقد لقاء آخر موسع لشرح وتوضيح كافة تفاصيل الأمر.

شارك العاملون بالهيئة الوطنية للإعلام، بالإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، اليوم، بمقر لجان ماسبيرو، مؤكدين أن ذلك تفاعل منهم، وحرصًا على المشاركة الايجابية، ودعم استكمال مسيرة الإصلاح والتنمية والاستقرار بالدولة المصرية.

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وانطلقت أمس السبت، عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية، حيث حددت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، موعد إجراء الاستفتاء في خارج مصر وداخلها وذلك بواقع 3 أيام متتالية.

حيث حددت الهيئة أيام الجمعة والسبت والأحد، 19 و20 و21 إبريل الجاري، لاستفتاء الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 إبريل الجاري، للاستفتاء في داخل مصر.

وأعلنت الهيئة أن المصريين الوافدين من الخارج يحق لهم التصويت في كافة اللجان بربوع مصر وفي كافة المحافظات، كما استحدثت طرق جديدة لمساعدة ذوي الإحتياجات الخاصة في عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

ودعا رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، جموع الشعب المصري إلى الاستفتاء تحت شعار "انزل.. شارك.. قول رأيك"، رافضًا الدعوات التي طالبت بمقاطعة الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

وكان البرلمان برئاسة علي عبدالعال، قد اجتمع الثلاثاء الماضي، وصوت بشكل نهائي بالموافقة على التعديلات الدستورية، بأغلبية الأعضاء.