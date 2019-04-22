مصر | كواليس العثورعلى جثة طفل بها أثار تعذيب بأبو النمرس.. و"3 أغنام" سر الجريمة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كواليس العثورعلى جثة طفل بها أثار تعذيب بأبو النمرس.. و"3 أغنام" سر الجريمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تحريات رجال مباحث الجيزة، إلى أن إختفاء 3 أغنام الدافع وراء تعدي، غنام بالضرب على طفل صغير وتعذيبه، حتي أنهي حياته، ومحاولته إخفاء جثته بمركز أبو النمرس.

كان ورد إخطارا للواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من العميد عبد الرحمن أبو ضيف رئيس قطاع جنوب الجيزة، بورود بلاغا للرائد هاني عماد رئيس مباحث مركز شرطة أبو النمرس، من الأهالي بتمكنهم من ضبط شخص حال قيامه بالتخلي عن جثة طفل صغير، بدائرة المركز.

وانتقلت قوة أمنية برئاسة المقدم حسام بكير وكيل فرقة جنوب الجيزة، والنقيب مصطفي عثمان معاون مباحث مركز أبو النمرس، لمكان البلاغ وعثر على جثة طفل عمره 11 سنة، مصابا بكدمات متفرقة بجسده، ووجود أثار تعذيب بجميع أنحاء جسدة، وتم االتحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.

وكشفت تحريات العقيد أحمد نجم مفتش مباحث جنوب الجيزة، إلى أن الطفل المعثور على جثته كان يعمل لدي غنام، وبإكتشافه إختفاء 3 أغنام، تعدي على الطفل بالضرب، وقام بتوثيقه وتعذيبه، حتي أنهي حياته، وتمكن الأهالي من ضبطه حال تخلصه من الجثة.

وحرر المحضر اللازم بالواقعة، بإخطار اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيقات.