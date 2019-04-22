شكرا لقرائتكم خبر عن التصويت في الاستفتاء بملابس الزفاف (صورة) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأ عروسان بالدقهلية حياتهما بالإدلاء بصوتيهما فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية، قبل التوجه لحفل زفافهما، إذ فوجئ المواطنون والمشرفون على لجنة مدرسة جديلة الإعدادية المهنية المشتركة فى مدينة المنصورة، مساء أمس الأول، بقدوم عروسين بملابس الزفاف للإدلاء بصوتيهما فى اللجنة. وأطلق أهل العروسين زغاريد أمام اللجنة لبدء الزفة وحفل الزفاف عقب انتهاء العريس من الإدلاء بصوته وغمس أصبعه فى الحبر.

وفى قرية إبراهيم عبدالهادى، التابعة لمركز بنى عبيد، توجه عروسان، قبل حفل الخطوبة الخاص بهما، للإدلاء بصوتيهما داخل لجنة مدرسة إبراهيم عبدالهادى الإعدادية، وهما يرتديان ملابس الخطوبة، واتجها بالسيارات إلى اللجنة وسط زغاريد الأهل.

وفى المنوفية، شهدت لجنة مدرسة سرسموس التابعة لمركز الشهداء إدلاء عروسين بصوتيهما فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية، السبت، وقال العروسان إنهما حرصا على المشاركة فى العرس الديمقراطى تعبيرا عن حبهما لمصر قبل إغلاق اللجان بدقائق، وسادت اللجنة أجواء من الفرح وسط تجمع الكثير من الأهالى للتصويت.