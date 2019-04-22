شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء التصويت في الخارج.. ووزير الخارجية: أيام الاستفتاء مرّت بأمان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

توافد آلاف المصريين في الخارج على 140 مقرًا انتخابيًا في 124 دولة، للإدلاء بأصواتهم لليوم الثالث والأخير في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، «الأحد»، في حين أغلقت بعض مراكز الاقتراع حتى مثول الجريدة للطبع، وعلى رأسها سفارة مصر في نيوزيلندا.

وبدأت عملية التصويت لليوم الثالث على التوالى في مقار السفارات والقنصليات المصرية العامة، منذ الـ9 صباحًا، حسب التوقيت المحلى لكل دولة، وقال سامح شكرى، وزير الخارجية، إن البعثات الدبلوماسية في الخارج بذلت جهدًا كبيرًا ومضاعفًا؛ من أجل تمرير عملية التصويت بيسر وأمان وفى سبيل توفير أكبر قدر ممكن من الراحة.

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وأضاف الدكتور بدر عبدالعاطى، سفير مصر في ألمانيا، أن عملية التصويت تمت بأمان في مراكز الاقتراع الـ3 (برلين وهامبورج وفرانكفورت)، وشارك بها مختلف الأعمار والفئات، وعلى رأسهم الشباب، بالإضافة إلى كبار السن والمرأة.

وقال ياسر رضا، سفير مصر في واشنطن، إن المصريين في الخارج أعطوا رسالة قوية بمشاركتهم في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، وأن نسبة المشاركة من الشباب والسيدات وكبار السن، مشجّعة للغاية، وأشاد بجهود الناخبين في قطع المسافات الطويلة من أجل التصويت. وأشار هشام بدر، سفير مصر في إيطاليا، إلى أن السفارة المصرية في روما شهدت توافدًا من أبناء الجالية للإدلاء بأصواتهم، خلال أيام الاستفتاء، خاصة في اليوم الأخير الذي شهد أعلى معدلات، إذ حرص الناخبون على التقاط الصور التذكارية.

وأعربت السفيرة نبيلة مكرم، وزير الدولة للهجرة، عن حالة السعادة التي تشعر بها من المشهد الحضارى الذي ظهر عليه المصريون في الخارج خلال أيام الاستفتاء، مؤكدة أنها تابعت تحركاتهم التي أظهرت حالة الإقبال التي شهدتها أيام الاستفتاء.

وقدّمت التحية لشباب المصريين في مختلف دول العالم، وعلى رأسهم من في روسيا والصين وأستراليا وإيطاليا وأوكرانيا، الذين ظهروا بصورة مشرفة جدًا، كما ثمّنت دور المرأة وحرصها على اصطحاب أبنائها إلى مقار التصويت، ما يبعث بالأمل والقوة، مردفة: «لا نزال نعمل دون كلل أو ملل وبكل وطنية لنقل هذه الصورة المشرفة والوطنية، فبالتزامن مع ثانى أيام التصويت في الداخل، نحن نختتم التصويت في الخارج، ولكن قوة المصريين جميعهم مستمرة في هذا الكرنفال الديمقراطى».