شكرا لقرائتكم خبر عن «الوطنية للانتخابات»: الإقبال على الاستفتاء ألغى «راحة القضاة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجّه المستشار محمود الشريف، نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، التحيّة، لجموع المواطنين الذين شاركوا فى اليوم الثانى للاستفتاء على تعديل الدستور، لافتًا إلى أن الهيئة قررت استمرار عملية التصويت خلال ساعة الراحة المقررة للقضاة من الساعة 3 وحتى 4 عصرًا، نظرًا لكثافة وازدحام الناخبين أمام اللجان.

وقال «الشريف»، خلال مؤتمر بمقر الهيئة، أمس: «اعتدنا خلال الانتخابات السابقة أن المشاركة فى أول يوم لا تكون جيدة، لكن الشعب حقق المفاجأة وشارك بقوة، وأتوجه بأسمى آيات الشكر لهذا الشعب الذى دحر دعوات المقاطعة وبادر بالمشاركة بكثافة كبيرة فى أول أيام الاستفتاء، وجاءت كثافة المشاركة الإيجابية بالتصويت فى اليومين برهانًا ساطعًا على ثقتهم فى عملية الاستفتاء وإدراكهم لأهميته على مسار الوطن ومسيرته، وننتظر من أبناء الوطن المزيد من الجهد، ونحن على عهدنا معكم فى أن نكون أهل صدق فى القيام على عملية التصويت على الوجه التى تبغيه إرادتكم الحرة».

وأشار «الشريف» إلى أن ما تردد عن عدم دستورية الاستفتاء على مواد التعديلات مرّة واحدة، ووجوب الاستفتاء على كل مادة من مواد الدستور على حدة، أمر غير صحيح، خاصة أن نص المادة 226 من الدستور أجاز الاستفتاء على كل المواد دفعة واحدة، منوهًا بأن الهيئة تأكدت من سلامة جميع الإجراءات الكافية لتأمين صناديق الاقتراع من العبث بها فى جميع اللجان منذ إغلاق الصناديق فى اليوم السابق وحتى فتح اللجان فى اليوم التالى للتصويت.

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ونفى «الشريف» ما تردد عبر مواقع التواصل الاجتماعى، بمد التصويت لليوم الرابع، وأن الهيئة تتلقى كثيرًا من الشائعات التى تتكرر يوميًا بحق عملية الاستفتاء، داعيًا إلى عدم الانسياق وراءها، إذ تم تشكيل لجنة لرصد مخالفات الاستفتاء على أن يتم إحالة المخالفات للنيابة العامة، لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وشدد على أن الهيئة لم ترفض متابعة أى منظمة دولية للانتخابات، طالما انطبقت عليها الشروط، وهو أمر غير حقيقى، وسبق إعلان قبول جميع الهيئات والمؤسسات ومنظمات المجتمع المدنى المحلية والدولية التى تقدمت بطلبات استوفت فيها الشروط كافة، لافتًا إلى أن عملية فرز وتجميع أصوات المصريين بالخارج، ستبدأ بمجرد غلق باب التصويت بشكل رسمى، ليتم إرسال الأرقام إلى الهيئة الوطنية للانتخابات، والتى ستتولى إعلانها مع إعلان النتائج النهائية عقب انتهاء التصويت بمختلف المحافظات فى الداخل.

وأشار إلى أن «الوطنية للانتخابات» تلقت نتائج التصويت من عدد من الدول فى الخارج التى انتهت فيها عملية التصويت، وستتلقى كذلك نتائج التصويت من وزارة الخارجية مباشرة، وستعلن النتيجة مرّة واحدة، مؤكدًا أن الدول العربية وعلى رأسها (السعودية والكويت والإمارات)، مثلت أعلى نسبة مشاركة بجانب بعض الدول الأوروبية.

وأوضح أن الهيئة لم تتلق أى شكاوى لتوجيه الناخبين أو غير ذلك، وإذا وجدت سيتم التعامل فورًا وفقًا للقانون، إذ إن أى شكوى تتولاها لجنة مشكلة من الهيئة بالمحافظات لرصد أى جريمة انتخابية، سواء كانت رشاوى أو توجيه ليتم التعامل معها فوريًا وإحالتها إلى النيابة العامة لتوقيع العقوبة، لافتا إلى أن غرفة العمليات تتابع منذ الـ9 صباحًا عملية الاستفتاء، وقد فتحت اللجان فى موعدها إلا عدد ضئيل.